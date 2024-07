La Tunisie fortement représentée aux Jeux paralympiques de Paris 2024   

Le nombre de para-athlètes tunisiens qualifiés jusqu’à présent pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 (28 août-8 septembre), a atteint 29 sportifs, en espérant la qualification de Fethi Zouinkhi au para-triathlon.

C4est ce qu’a fait savoir le président du Comité national paralympique tunisien (CNPT), Mohamed Mzoughi dans une déclaration à l’agence Tap, dimanche 30 juin 2024, ajoutant qu’avec la qualification attendue de Zouinkhi, la participation tunisienne aux Jeux paralympiques se fera pour la première fois dans quatre disciplines différentes, à savoir : le para-athlétisme (25), la boccia (3), le para-aviron (1) et le para-triathlon (1), soit un total de 30 para-athlètes contre 25 lors des derniers Jeux de Tokyo 2020+1.

Cette participation et cette large représentativité de la Tunisie, a-t-il noté, atteste de la réussite du CNPT dans sa démarche visant la diversification de la panoplie des sports paralympiques après avoir déjà réussi lors des Jeux de Tokyo à qualifier le para-tennis de table.

«Depuis la création du CNPT en 2018, nous avons pris la responsabilité de développer les sports paralympiques et de nous concentrer sur de nouvelles disciplines pour accompagner le para-athlétisme, grâce auquel la Tunisie occupe désormais une place prépondérante au niveau international, détient des exploits remarquables et des performances impressionnantes dans les différents grands événements internationaux», s’est félicité Mzoughi.

«Après avoir réussi à lancer le para-tennis de table et le para-triathlon à Tokyo, nous récoltons aujourd’hui les fruits de notre pari sur la boccia, qui a rejoint les rangs et fera également son entrée en lice aux Jeux Paralympiques avec le trio de champions africains, Achref Tayahi, Ayad Ben Ayoub et Maha Ounallah, ainsi que sur le para-aviron, qui fera sa première apparition paralympique avec la participation du rameur Maher Rahmani», a-t-il ajouté.

«Nous sommes soucieux d’offrir aux personnes handicapées des opportunités de découvrir leurs talents et de les aider à développer leur potentiel pour atteindre le plus haut niveau, car nous pensons que le sport est un véritable exutoire pour elles et l’un des moyens importants pour les aider à sortir de leur isolement et à assurer leur santé mentale», a souligné le président du CNPT.

Concernant les objectifs fixés pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, Mzoughi s’est dit optimiste quant à une participation distinguée et une récolte abondante de médailles comme l’a toujours fait l’équipe nationale lors des précédentes éditions, notant que le CNPT œuvre à assurer les meilleures conditions de préparation et de participation pour les différents para-athlètes engagés en coordination avec leurs staffs techniques et leurs fédérations respectives.

Selon lui, un stage de préparation a été programmé quelques jours avant le début des Jeux, du 11 au 21 août à Evreux, en banlieue parisienne, dans le but de peaufiner leur préparation mentale et de les aider à être très vite dans la compétition, s’assurant, notamment, de garantir toutes les commodités liées à leur séjour au village paralympique et à leur transport vers les différents sites sportifs.

Pour rappel, les Jeux Paralympiques seront précédés des Jeux Olympiques, également prévus à Paris du 26 juillet au 11 août, au cours desquels la Tunisie sera représentée par 25 athlètes.

D’après Tap.