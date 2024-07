La Tunisie lance un appel d’offres pour l’attribution des licences 5G

Le ministère des Technologies de la Communication a lancé un appel d’offres pour l’attribution des licences pour l’installation et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications en Tunisie en vue de fournir des services de télécommunications mobiles de cinquième génération (5G).

Cet appel d’offres a été lancé dans le cadre de la stratégie de l’État pour le développement numérique sur le territoire national, dans le but de moderniser l’infrastructure numérique et d’étendre la couverture haut débit à l’échelle nationale, a indiqué le ministère dans un communiqué publié dimanche 30 juin 2024, appelant les opérateurs intéressés à déposer leurs offres au registre central du ministère au plus tard le 2 septembre 2024.

Une séance sera consacrée à l’ouverture publique des enveloppes comprenant le dossier administratif, financier, technique et économique, le 2 septembre, en présence de tous les soumissionnaires qui seront invités à cet effet.

La Tunisie compte actuellement trois opérateurs de réseaux publics de télécommunications mobiles (2G, 3G, 4G): Tunisie Télécom, Ooreedo Tunisie et Orange Tunisie, ainsi que deux opérateurs de réseaux mobiles virtuels et plusieurs fournisseurs d’accès internet tels qu’Orange Tunisie Internet, GlobalNet, Hexabyte, Bee, Nety, Next Step, Topnet et l’Agence tunisienne de l’internet (ATI).

Le nombre total d’abonnés à la téléphonie mobile s’élève à 16 258 517, avec un taux de couverture de 136,5%, tandis que le nombre global d’abonnés à l’internet mobile s’élève à 11 583 616, avec un taux de 97,2%, selon les données de l’Instance nationale des télécommunications, au 29 février 2024.

La présidence du gouvernement a mis en place une commission spéciale au sein du ministère des Technologies de la communication, chargée d’élaborer les étapes préparatoires à la fourniture des services de communications mobiles 5G en Tunisie.