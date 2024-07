Banque centrale de Tunisie : résultat bénéficiaire en hausse de 105% en 2023

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a enregistré un résultat bénéficiaire de 1,472 milliard de dinars, au titre de l’exercice 2023, en hausse de 105% par rapport à l’exercice 2022 (0,715 milliard).

C’est ce qui ressort des états financiers de la BCT, qui comprennent le bilan et l’état des engagements hors bilan au 31 décembre 2023, ainsi que l’état de résultat pour l’exercice clos à cette date.

Ces indicateurs font état, aussi, d’un total net du bilan de 48,455 milliards de dinars et des capitaux propres positifs de 2,624 milliards de dinars.

La part revenant à l’Etat de ce résultat est estimé à 1,056 milliard de dinars, selon les états financiers de l’exercice 2023 et rapport des commissions aux comptes de la BCT, rendu public mercredi 3 juillet 2024.

Les capitaux propres avant affectation du résultat de l’exercice 2023 ont atteint 2,624 milliards de dinars, à fin décembre 2023, contre 1,558 milliard de dinars en 2022, ce qui représente une augmentation de 68,4%.

La répartition de ce résultat de l’exercice 2023, effectuée en dinars, conformément aux dispositions de l’article 78 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la BCT, est come suit:

– 205 millions de dinars (MDT) dans le cadre de la constitution progressive de réserves permettant de faire face aux impacts liés à la migration prévue vers les normes IFRS;

– 66 MDT dans le cadre de la constitution de réserve relative à la partie non libérée des actions de l’Afreximbank;

– 140 MDT dans le cadre de la constitution de réserve de résilience.

Le rapport de la BCT sur les états financiers pour l’exercice 2023 présente le bilan, l’état des engagements hors bilan, l’état de résultat au 31 décembre 2023, et les notes aux états financiers. Il explique aussi la situation économique, monétaire et financière sur les plans international et national.

Il revient également sur les différentes missions de la BCT en termes de politique monétaire, de gestion des réserves internationales, de systèmes et moyens de paiement, de circulation fiduciaire, de supervision bancaire, de stabilité financière, ainsi qu’en termes de protection des usagers des services bancaires.

Ce rapport de 51 pages a été remis, vendredi 28 juin 2024, par le gouverneur de la BCT, Fethi Zouhair Nouri, au président de la république, Kaïs Saïed, qui a qualifié les résultats obtenus, de «performances remarquables réalisées par la Tunisie», attribuant ces succès à des «choix souverains dictés par la volonté populaire»..