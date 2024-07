Mandat de dépôt contre Lotfi Mraïhi pour blanchiment d’argent

Le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis a émis, vendredi 5 juillet 2024, deux mandats de dépôt à l’encontre de Lotfi Mraïhi, président de l’Union populaire républicaine (UPR) et contre la secrétaire générale du parti, a indiqué Mohamed Zitouna, porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis.

Le premier mandat intervient pour des accusations de blanchiment d’argent, de transfert illégal de biens à l’étranger et d’ouverture de comptes bancaires à l’étranger, sans autorisation de la Banque centrale.

Le deuxième mandat de dépôt a été émis contre Mraïhi, la secrétaire générale de son parti et trois autres accusés, pour avoir influencé des électeurs contre rémunération.

Selon Mohamed Zitouna, les détenus avaient délibérément coordonné entre eux pour obtenir des parrainages et acheter les voix d’électeurs en échange d’une rémunération.

Rappelons que Lotfi Mraihi fait partie des personnalités ayant annoncé leur intention de se porter candidat à la présidentielle du 6 octobre prochain, aux côtés de Abir Moussi et Issam Chebbi, incarcérés et poursuivis en justice dans plusieurs affaires, Safi Saïd, Nizar Chaari et Abdellatif Mekki, poursuivis en justice eux aussi mais encore en liberté.

