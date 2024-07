La championne tunisienne Ons Jabeur a été éliminée au 3e tour de Wimbledon, ce samedi 6 juillet 2024, en s’inclinant face à l’Ukrainienne Elina Svitolina.

Elina Svitolina s’est imposée face à la double finaliste du tournoi en 2022 et 2023 Ons Jabeur, et ce, en deux sets 1-6, 6-7(4-7). au bout d’un match qui a duré près d’une heure et demie.

La « ministre du bonheur » comme la surnomment ses fans quitte donc l’aventure prématurément cette année.

Y. N.