Euro 2024 : L’Espagne élimine la France, Lamine Yamal élu homme du match

L’Espagne a battu la France, ce mardi 9 juillet 2024 en demi-finale de l’Euro, sur le score de 2 à 1 se qualifiant ainsi pour la finale.

Si les Bleus ont ouvert le score, avec un but signé Randal Kolo Muani, servi par Kylian Mbappé, l’Espagne est parvenue à renverser rapidement le match par une sublime frappe à la 21e minute du jeune Lamine Yamal (âgé de 16 ans et qui fêtera son 17e anniversaire samedi) puis par un tir de Dani Olmo (21e).

Les Espagnols ont dominé les joueurs de Didier Deschamps incapables de revenir sur le score, mettant ainsi fin au rêve français de l’Euro 2024 qui s’arrête en demi-finale et la Roja fonce en finale du tournoi pour affronter le vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Angleterre et les Pays-Bas.

Le jeune Lamine Yamal Nasraoui Ebana, le Barcelonais de père marocain et de mère équato-guinéenne, a été désigné ce soir comme homme du match par par l’UEFA et devant au passage, le plus jeune buteur de l’histoire de l’Euro.

Y. N.