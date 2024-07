Report de l’affaire opposant le Club africain à Slim Riahi

La Chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière relevant du tribunal de première instance de Tunis a reporté l’affaire opposant le Club Africain à son ancien président Slim Riahi.

L’examen de l’affaire a été reporté à une date ultérieure, en attendant le résultat de la demande de réconciliation pénale qu’il a soumise, précise Mosaïque FM, ce mercredi 10 juillet 2024.

Rappelons que le Club africain avait déposé, par le biais de on représentant légal, une plainte contre son ancien président, en l’accusant notamment de trahison qualifiée et de blanchiment d’argent.

On notera que Slim Riahi, homme d’affaires, ancien Secrétaire général de Nidaa Tounes et ancien président de l’Union patriotique libre se trouve depuis des années à l’étranger et qu’il a récemment réagi aux rumeurs concernant son éventuel retour en Tunisie, en affirmant en mai dernier qu’il prépare un rendez-vous médiatique « pour clarifier tous les sujets, et évoquer par la même occasion sa vision des récents développements politiques, économiques et sociaux en Tunisie ».

Y. N.