Officiel : David Bettoni nouvel entraîneur du Club africain

Le Club africain a annoncé dans un communiqué publié ce jeudi 11 juillet 2024, que l’entraîneur français David Bettoni va désormais diriger son équipe première de football.

Ancien milieu de terrain reconverti en formateur puis en entraîneur, David Bettoni est âgé de 52 ans et était notamment l’entraîneur adjoint de Zineddine Zidane au Real Madrid avant d’occuper le poste de coach principal au FC Sion..

Il rejoint ce jour le Club africain et sera assisté par Ali Boumnijel et Farid Tabet en tant qu’assistants et Arthur Hochede et Refki Oueslati en tant que préparateurs physiques.

Dr. Mohsen Trabelsi présidera le comité médical et Dr Wajih Ben Saïd sera le médecin de l’équipe pro, précise encore le CA.

Y. N.