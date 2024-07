Retour de Carthago Dilecta Est, la régate entre l’Italie et la Tunisie

La régate Carthago Dilecta Est/Tunisia Sailing Week 2024 a atteint sa 26e édition, qui se tiendra du 31 juillet au 12 août 2024. Cette régate internationale de voile unit idéalement l’Italie et la Tunisie, avec quelques innovations qui soulignent la valeur symbolique de l’union entre les peuples de la Méditerranée.

La régate conçue et organisée par le Circolo Velico Ventotene, avec la collaboration de diverses institutions et associations, se déroule cette année sous le slogan «Free to Sail» pour confirmer la valeur symbolique de la paix et de la liberté de navigation que Carthage a toujours promue, et est divisé en différents moments :

– «Rencontrez Ventotene, une île pour l’Europe» du 31 juillet au 1er août sur la route Rome/Fiumicino-Ventotene.

– «Arrivée en Tunisie» du 2 au 5 août sur la route Ventotene-Hammamet.

– «Trofeo Yasmine Cap», du 6 au 7 août.

– «Hammamet-Gammarth», du 8 au 9 août sur la route Hammamet-Gammarth.

– «Gammarth-Bizerte» du 11 au 12 août.

Les différentes régates s’enchaînent ensuite avec des soirées de gala et des remises de prix aux ports de départ et d’arrivée en Italie et en Tunisie.

Depuis sa première édition, en 1999, Carthago Dilecta Est a impliqué plus de 300 bateaux et 3000 participants, et a été un moment d’échange important entre les deux rives de la Méditerranée, contribuant à entretenir des relations fortes et amicales entre les marins des deux pays. Les clubs de voile italiens et tunisiens, les athlètes et équipages, les juges de régates internationales, les ports touristiques et les opérateurs culturels et touristiques contribuent, comme toujours, à la réalisation et au succès de l’événement.

Les ambassades de Tunisie en Italie et d’Italie en Tunisie, les fédérations nationales de voile, les institutions des deux pays, soutiennent, depuis sa première édition, la valeur culturelle de l’événement et soulignent la force du sport comme véhicule de connaissance, de coopération, de respect entre les individus et les groupes différents.

La Carthago Dilecta Est/Tunisie Sailing Week également connue sous le nom de Rome-Carthage, redessine les fascinantes routes de la Méditerranée et le fait même en ces années difficiles, où les phénomènes migratoires et les tragédies de la mer imposent de nouvelles visions du monde.

L’Italie et la Tunisie sont réunies dans un même projet et le port de départ a la même importance que le port d’arrivée : Carthago part de Rome, s’arrête à Ventotene, arrive à Hammamet, reliant symboliquement l’Afrique à l’Europe. A Hammamet, après la remise des prix, commence la Tunisie Sailing Week, une semaine de régates côtières le long de la côte nord de la Tunisie : Hammamet-Gammarth et Gammarth-Bizerte.

La Carthago Dilecta Est/Tunisie Sailing Week offre les prestations touristiques suivantes aux bateaux inscrits à la régate et à leurs équipages : amarrage en Italie et en Tunisie auprès des clubs organisateurs dans les différents ports de départ et d’arrivée des différentes régates, tarifs aériens spéciaux sur Tunisair pour changement d’équipage sur les différentes routes en Italie et en Tunisie; excursions réservées aux équipages à prix spéciaux vers des sites d’intérêt touristique en Italie et en Tunisie. Soirées de gala et remise de prix dans les différentes escales.

L’événement est parrainé par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ; de la Région Latium; de l’ambassade d’Italie en Tunisie; de l’ambassade de Tunisie en Italie; de la municipalité de Rome; de la commune de Fiumicino et de la commune de Ventotene et comprend parmi ses partenaires la Fédération tunisienne de voile, le Club nautique de Sidi Bou Said, le Port de Yasmine-Hammamet, le Port touristique de Rome, le Port touristique de Sidi Bou Said, les Marinas de Gammarth et Bizerte, d’autres ports touristiques et des clubs nautiques tunisiens et italiens.

Certains bateaux ont déjà confirmé leur participation, dont Buriana II, commandé par Fabrizio Gagliardi, président de l’Union italienne de voile Altura (Uvai) qui a participé aux premières éditions de la régate.

D’après Ansamed.