Les premiers matches du Stade Tunisien et du Club sfaxien en Coupe de la CAF

Le Stade Tunisien (ST) affrontera l’équipe sud-soudanaise de Jamus FC Juba, lors du 1er tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Quant au Club sportif sfaxien (CSS), exempt du 1er tour, jouera au 2e tour contre le vainqueur de la double confrontation entre Horseed FC de Somalie et Rukinzo FC du Burundi, pour une place en phase de poules.

Selon le tirage au sort effectué jeudi 11 juillet 2024, au Caire, en Egypte, où se trouve le siège de la CAF, le match aller du ST est prévu entre le 16 et le 18 août en déplacement, tandis que le retour aura lieu entre le 23 et le 25 août à Tunis.

En cas de qualification au 2e tour, la formation stadiste sera opposée à l’équipe algérienne du l’USM Alger. Le match aller aura lieu entre le 13 et le 15 septembre à domicile, et le retour entre le 20 et le 22 du même mois à Alger. De son côté, le CSS jouera l’aller en déplacement et le retour à Sfax.