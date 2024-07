FTD et CCITF : partenariat pour la promotion de la formation et l’emploi des jeunes

La Fondation Tunisie pour le Développement (FTD) et la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française (CCITF) ont signé le vendredi 12 juillet 2024 une convention de partenariat ayant pour objectif de mutualiser leurs actions afin d’appuyer le développement des programmes Elife et The Dot promus par la Fondation.

Badreddine Ouali, président la FTD et Khélil Chaibi, président de la CCITF ont signé cette convention de partenariat qui s’articulera autour des 3 axes suivants : 1- la mise en place de modules de formations destinées aux jeunes à la recherche d’emploi et des jeunes dont la carrière est menacée afin de pourvoir aux besoins des entreprises partenaires adhérentes à la CCITF en ressources humaines qualifiées; 2- l’open Innovation via la mise en relation des entreprises partenaires adhérentes à la CCITF et l’écosystème entrepreneurial de la Fondation afin de favoriser des synergies mutuelles; et 3- le mentorat grâce à l’appui aux programmes d’entrepreneuriat de la Fondation (y compris The Dot) en expertise pour assurer le mentoring et le coaching des entrepreneurs incubés à Elife et The Dot.

Le partenariat entre la FTD et la CCITF s’appuiera sur un réseau de plus de 2000 adhérents. il a pour ambition de faciliter l’insertion et le placement des jeunes formés dans les entreprises adhérentes à la recherche de ressources humaines outre la promotion de l’innovation grâce à l’open innovation et la mise à disposition des entrepreneurs supportés par un réseau d’experts issus des entreprises adhérentes à la chambre.

Depuis l’ouverture du premier centre Elife à Siliana, le 24 juin 2019, plus de 45 000 personnes ont pu profiter des différents formations initiées par la Fondation notamment dans les métiers du numériques, l’industrie, l’accompagnement à l’entrepreneuriat ou en matière d’accès à des manifestations culturelles et des challenges scientifiques.

Depuis son lancement en 2021, The Dot, plus de 400 startups (dont 30% régionales) ont bénéficié des différents programmes initiés en s’appuyant sur un réseau de 50 partenaires incluant 6 partenaires institutionnels et 18 internationaux.

Communiqué.