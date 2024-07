Jeux Paralympiques Paris 2024 : Marwa Brahmi et Farhat Chida porte-drapeaux de la Tunisie

Les athlètes Marwa Brahmi et Farhat Chida ont été désignés pour conduire la délégation tricolore lors des Jeux paralympique de Paris 2024 prévus du 28 août au 8 septembre 2024.

C’est ce qu’a fait savoir le Comité national paralympique tunisien (CNPT), au cours d’une conférence de presse organisée, hier, à propos de la participation tunisienne aux Jeux Paralympiques de Paris 2024.

La même source a annoncé la participation de la Tunisie avec 30 athlètes dans quatre disciplines différentes, évoquant une possible participation au para-tennis de table qui reste à confirmer.

Marwa Brahmi (35 ans) active principalement dans les épreuves de lancer en catégorie F32. Elle est trois fois championne du monde en lancer de massue F32 et a obtenu plusieurs médailles de bronze et d’argent aux Jeux paralympiques d’été de 201.

Farhat Chida (41 ans) est quant à lui actif dans les épreuves de sprint dans la catégorie T38. Il est champion du monde en 400 m, deux fois vice-champion du monde et a à son actif de nombreuses médailles olympiques (or, argent et bronze).

