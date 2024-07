Discovery Informatique devient Discovery Intech et dévoile sa vision d’avenir innovante

Lors d’un événement exceptionnel tenu à Tunis le 10 juillet 2024, le groupe Discovery, leader dans la digitalisation des entreprises, a dévoilé en exclusivité sa nouvelle vision pour l’avenir en présence de ses collaborateurs, partenaires et clients. (Illustration :« Dévoilement de la nouvelle vision par le Ceo de Discovery Intech»)

Cet événement, intitulé «Discovery Next : Empowering Your Digital Future», a marqué une nouvelle étape dans l’histoire du groupe.

30 ans d’excellence et d’innovation

Depuis plus de 30 ans, Discovery a accompagné plus de 1000 entreprises dans 26 pays à travers le monde dans leur digitalisation en développant et en intégrant des solutions et des technologies de pointe. En conjuguant une expertise sectorielle approfondie à une compréhension fine des dynamiques du marché, le groupe offre à ses clients des solutions et des services qui intègrent chacun de leurs enjeux et qui les aident à atteindre leurs objectifs de digitalisation.

Avec des ambitions de croissance pour les années à venir, et soucieux de mieux servir ses clients, Discovery a fait le choix d’étendre sa présence internationale. Le groupe est désormais présent sur les marchés européen, nord-africain et en Afrique sub-saharienne.

Discovery Next : une nouvelle vision résolument tournée vers l’innovation

Lors de cet évènement, Kais Sellami, Ceo du groupe Discovery a présenté la vision du groupe pour l’avenir qu’il a qualifiée de «disruptive et audacieuse». Elle consiste, selon lui, à «accompagner dorénavant nos clients dans leur transformation numérique totale, en apportant les solutions innovantes nécessaires pour répondre à l’ensemble de leurs besoins et aux nouvelles exigences digitales du marché international».

Le Ceo du groupe Discovery a ajouté : «Nous avons largement dépassé le stade de l’intégration classique d’ERP et de solutions, pour devenir un intégrateur complet par excellence, à haute valeur ajoutée, capable d’apporter des solutions concrètes qu’elles soient internationales de grande renommée, ou éditée directement par nos talents et compétences internes».

L’écosystème de Discovery Intech.

Discovery Innovation Lab : un laboratoire de R&D dédiée au développement de solutions innovantes

Parfaitement conscient que les innovations technologiques changent les règles du jeu à une vitesse fulgurante, le groupe se veut acteur du changement en explorant de nouvelles voies pour accompagner ses clients dans une ère d’excellence numérique.

«Nous avons investi pour mettre en place Discovery innovation lab , qui met à profit les toutes nouvelles tendances et technologies digitales, tels que l’IoT (Industrial Internet Of Things), IA (Intelligence Artificielle), RPA (Robotic Process Automation) et autres technologies de pointe pour développer des solutions digitales innovantes», a précisé M. Sellami.

Discovery a développé au fil des années une expertise approfondie du secteur industriel, qui sera mise à profit au sein de Discovery Innovation Lab pour développer des solutions de pointe favorisant l’adoption et la mise en place de l’industrie 4.0.

Toujours à l’avant-garde de la révolution numérique, le groupe a particulièrement dévoilé la solution R-MES, développée au sein de Discovery Innovation Lab. R-MES est une solution Manufacturing Execution System permettant d’automatiser, suivre et analyser en temps réel l’ensemble des processus de fabrication d’une entreprise industrielle.

Discovery Innovation lab a aussi présenté des solutions digitales innovantes comme le e-Sourcing ou les solutions de Mobilité digitale.

Lancement de la nouvelle identité Discovery Intech .

Une vision renouvelée de la RSE : intégrer la durabilité et créer de la valeur durable

«Nous visons également à promouvoir une culture de durabilité et de responsabilité sociale dans toutes nos opérations», a souligné Kais Sellami à propos de l’engagement RSE du groupe. Et d’ajouter : «En intégrant la durabilité au cœur de nos activités, nous aidons nos clients à créer une valeur durable et à atteindre leurs objectifs environnementaux et sociaux.»

Cette nouvelle vision RSE s’articule autour de trois piliers : innovation continue, valeur durable et bien-être au travail.

Le groupe s’engage et œuvre à réduire son empreinte carbone, à promouvoir la diversité et l’inclusion au sein de son organisation, et à soutenir des initiatives locales qui ont un impact positif sur les communautés.

Le groupe lève le voile sur sa nouvelle identité visuelle.

La marque fait peau neuve et lève le voile sur sa nouvelle identité visuelle

Cet évènement a été l’occasion pour le groupe d’annoncer sa nouvelle image qui vient renforcer sa nouvelle vision stratégique. Discovery Informatique change de nom et devient Discovery Intech, alliance parfaite entre innovation et technologies.

«Cette nouvelle identité visuelle n’est pas simplement une transformation esthétique, c’est une déclaration de notre vision pour l’avenir et un symbole puissant de notre voyage incessant vers l’excellence», déclare Kais Sellami.

Le nouveau logo de Discovery Intech, épuré et vibrant, capture l’essence de la mission du groupe : fusionner technologie et humanité pour créer un avenir lumineux et connecté.

«‘‘Driving Innovation. Delivering The Future”, le nouveau slogan de Discovery Intech, symbolise son engagement à rester à la pointe de l’innovation tout en étant ancrés dans ses valeurs fondamentales. C’est aussi un reflet de son ambition à façonner un monde digital où chaque rêve devient réalité», a souligné Kais Sellami.

Communiqué.