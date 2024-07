Mohamed Ali Ben Hafsia nommé DGA RP et RSE à Ooredoo Tunisie

Mohamed Ali Ben Hafsia vient d’être nommé directeur adjoint des Relations publiques (RP) et de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) au sein de Ooredoo Tunisie, deux axes stratégiques importants de l’opérateur numéro 1 en Tunisie.

Le nouveau promu apporte avec lui une solide expérience dans le domaine des communications stratégiques, ayant passé plus de 14 ans à la Banque Zitouna.

Son expertise renforcera l’engagement du premier opérateur en Tunisie à fournir des initiatives d’excellence en matière de RP et de RSE, consolidant ainsi sa relation avec ses parties prenantes et la communauté en général. Sa passion pour la mise en œuvre de stratégies de communication percutantes s’inscrit parfaitement dans la mission d’innovation et de connectivité de Ooredoo Tunisie.

«Nous sommes impatients de voir l’impact positif que Mohamed Ali apportera à notre organisation», écrit l’opérateur dans un communiqué publié à cette occasion.