Les composants automobiles tunisiens au salon MIMS Automobility Moscow  

La Tunisie participera au salon international MIMS Automobility Moscow, qui se tiendra du 19 au 22 août 2024 dans la capitale de la Russie, annonce le Centre de promotion des exportations (Cepex), qui organise et gère le stand Tunisie.

Le but de cette participation est de promouvoir les produits tunisiens dans le domaine des composants automobiles, des pièces détachées et des produits d’entretien des véhicules sur les marchés de l’Europe de l’Est.

Quelque 54 749 visiteurs et 1 585 entreprises sont attendus à ce salon de la production automobile, du marché secondaire et des services.

L’industrie des composants automobiles est un secteur d’excellence de l’industrie tunisienne. Avec plus de 250 entreprises qui emploient près de 80 000 personnes, le poids du secteur dans l’économie du pays n’est plus à démontrer, puisqu’il contribue à hauteur de 4% au PIB.

La valeur des exportations issues de l’industrie des composants automobiles dépasse les 7 milliards de dinars par an. Grâce à l’excellence dont font preuve les opérateurs de l’industrie automobile, la Tunisie est désormais le second exportateur de composants automobiles en Afrique et figure parmi les premiers fournisseurs des plus grands constructeurs européens.

Les activités de la branche automobile sont très diversifiées. Elles couvrent plusieurs secteurs, y compris l’industrie mécanique et métallurgique (IMM) qui accapare environ 12% des entreprises industrielles, l’industrie électrique, électronique et de l’électroménager (IEE) qui compte près de 7% des entreprises, les industries chimiques et des matériaux de construction céramique, outre l’industrie du textile et habillement.

Le taux d’intégration est moyennement faible. Il est estimé à 38%, mais le secteur table sur un taux national de 48% en 2025 avec une diversification de la chaîne des valeurs et un taux d’encadrement de 19%.

I. B.