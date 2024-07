Officiel : Imed Daïmi candidat à la présidentielle du 6 octobre

Le vice-président du parti El-Harak, Imed Daïmi a officiellement annoncé, ce jeudi 18 juillet 2024, sa candidature à l’élection présidentielle du 6 octobre prochain.

Le sentiment de responsabilité envers mon pays m’a permis de faire un pas décisif et responsable au service des Tunisiens et je me présente de ce fait à la présidence de la république afin de reconstruire l’espoir, a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Dans une vidéo postée sur sa page, il a également affirmé que « la Tunisie, qui traverse une période difficile sur tous les points, a besoin ce jour d’un président qui connaît les rouages de l’État et qui a une grande expérience et une volonté de fer afin de sortir le pays de la crise, afin de redonner espoir au peuple et de reconstruire la confiance entre les citoyens et l’État».

« Je vous demande aujourd’hui votre confiance, car ensemble on peut reconstruire l’espoir pour une meilleure Tunisie », a-t-il notamment conclu.

Y. N.