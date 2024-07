Participation tunisienne au salon HouseHold Expo à Moscou  

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) participera, à travers sa représentation commerciale à Moscou, en Russie, au salon HouseHold Expo qui se tiendra du 2 au 4 septembre 2024 à l’Expocenter de la capitale russe.

Cette participation, à travers un stand de 24 m², vise à promouvoir les produits tunisiens dans les secteurs des ustensiles de cuisine, de la vaisselle, des produits en porcelaine et verre, des accessoires de cuisine et de la maison, produits ménagers, accessoires de nettoyage, articles ménagers en plastique, appareils électroménagers et produits chimiques ménagers, indique le Cepex dans un communiqué, en invitant les entreprises tunisiennes souhaitant participer à l’événement et exposer gratuitement leurs produits sur le stand du Cepex de contacter, à cet effet, sa représentation à Moscou.