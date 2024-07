Présidentielle tunisienne : Quelle mouche a piqué Nachêet Azzouz ?

Notre confrère Nachêet Azzouz, chef d’entreprise et animateur radio (Express FM) et télévision (Attessia), a annoncé, sur Facebook, son intention de présenter sa candidature aux élections présidentielles dont le 1er tour est fixé au 6 octobre prochain.

Nachêet Azzouz fait partie des quelque 80 candidats à la candidature qui ont retiré auprès de l’Instance supérieure indépendante des élections (Isie) les formulaires relatifs aux parrainages populaires, étant clairement admis qu’il leur serait difficile d’être parrainés par des élus.

Commentaire d’un confrère sous forme d’interrogation amusée : «Quelle mouche l’a piqué ?», faisant allusion au fait que plusieurs candidats à la candidature sont emprisonnés et/ou poursuivis en justice, dont deux hommes des médias, Nizar Chaari et Safi Saïd.

L’ancien trésorier à la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis qui dirige la société de production audio-visuel Nach Prod n’a pas encore officiellement expliqué ses motivations, même si on peut comprendre qu’il puisse croire être en mesure faire mieux que tous les présidents qui se sont succédé à la tête de ce pays depuis près de 70 ans. Il lui sera, en tout cas, difficile de faire pire.

Et puis, selon les différentes constitutions du pays (de 1957, 2014 et 2022), chaque citoyen a le droit de présenter sa candidature à la magistrature suprême à condition de remplir toutes les conditions requises pour cela. Et on peut souhaiter à notre collègue de réunir le nombre requis de parrainages populaires, d’autant que son travail de journaliste économique lui a permis de bien connaître les problèmes du pays qu’il ambitionne de diriger et, surtout, les moyens de les solutionner.

On attendra de prendre connaissance de son programme pour pouvoir juger du sérieux et de l’opportunité de la démarche de Nachêet Azzouz. En cas d’échec, il aura au moins essayé et rejoindra, sans regret, la cohorte des centaines de candidats au Palais de la Carthage dont l’histoire n’a même pas retenu le nom. Et pour cause, ils ont juste fait de la figuration, même pas utile.

I. B.