Naissance du Réseau de la diaspora tunisienne en Afrique

Le Réseau de la diaspora tunisienne en Afrique (RTDA) a été lancé par le Conseil d’affaires Tunisie-Afrique (TABC) en marge du Tunisie Global Forum qui s’est tenu à Tunis, le 23 juillet 2024.

Le RTDA, rejoint ainsi l’Alliance mondiale des talents tunisiens (Watt), créée en juillet 2023, par l’Association tunisienne des grandes écoles (Atuge) et les associations de talents tunisiens actives notamment en Tunisie, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, au États-Unis, au Canada et au Moyen-Orient.

Le RTDA à rassembler les Tunisiens résidant en Afrique et à créer une plateforme dynamique pour promouvoir les échanges, la collaboration, la mise en réseau et le développement d’opportunités économiques et sociales. Il vise aussi à renforcer les liens entre la Tunisie et les pays africains, tout en valorisant l’expertise et les compétences de la diaspora tunisienne sur le continent.

La RTDA se veut, par ailleurs, une force de propositions et d’actions pour le développement de la Tunisie et du continent africain, ainsi que le renforcement de la coopération Sud-Sud. Il apportera un appui aux opérateurs économiques tunisiens sur les marchés africains, en partenariat avec TABC et Watt.

D’après Tap.