Tunisie : Le Forum des forces démocratiques doute de l’intégrité du processus électoral

Le Forum des forces démocratiques, qui réunit des formations et des personnalités de gauche et de centre gauche, a annoncé qu’il allait interjeter appel devant le Tribunal administratif contre la décision réglementaire de la commission électorale relative aux critères et conditions d’éligibilité à l’élection présidentielle, concernant «des irrégularités substantielles dans ce texte».

Dans un communiqué publié mardi 23 juillet 2024, le Forum considère que le décret présidentiel convoquant les électeurs à voter a été pris dans un contexte de «verrouillage politique», où les conditions d’éligibilité étaient «taillées sur mesure».

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) avait publié, le 15 juillet 2024, un texte réglementaire fixant les conditions et modalités de candidature à l’élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 6 octobre prochain. Mais plusieurs juristes ont relevé de nombreuses irrégularités dans ce texte, mais aussi dans le processus électoral dans son ensemble qui n’offre pas, selon eux, les conditions d’une concurrence loyale et équitable, en stigmatisant surtout le décret-loi 54 considéré comme une épée de Damoclès suspendue sur la tête des éventuels candidats, de leurs partisans et des médias en général qui ont peur de la prison où croupissent déjà nombre de leurs collègues pour des propos tenus à la radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux.

I. B.