Tunisie : 108 candidats potentiels à la présidentielle

Au 30 juillet 2024, on compte désormais 108 candidats potentiels ayant retiré le formulaire de parrainages pour la présidentielle du 6 octobre 2024.

Les 108 candidats à la candidature ont officiellement retiré le formulaire auprès de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) qui a publié une liste des concernés sur son site officiel.

Outre les hommes politiques et dirigeants de partis qui souhaitent candidater pour la présidentielle, on retrouve dans cette liste des chanteurs, des artistes, des journalistes, ou encore des personnes totalement inconnues du grand public, et qui devront, elles aussi, obtenir les parrainages nécessaires pour que leur candidature soit acceptée par l’Isie.

Rappelons que les candidats potentiels doivent être parrainés par dix députés de l’Assemblée des représentants du peuple ou du Conseil national des régions et des districts, ou encore celui de 40 présidents élus de collectivités locales. Ils peuvent autrement obtenir le parrainage de 10.000 électeurs inscrits, répartis dans 10 circonscriptions (500 électeurs par circonscription).

Y. N.