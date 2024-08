L’ATFD inaugure le Centre d’histoire et de documentation féministe ‘‘Safia Farhat’’

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) va inaugurer son nouveau Centre d’histoire et de documentation féministe ‘‘Safia Farhat’’ et le lancement de son studio d’enregistrement audio-visuel.

La cérémonie d’inauguration, organisée dans le cadre de la célébration du 35e anniversaire de l’association et de la célébration de la fête nationale de la femme, aura lieu mardi 6 août 2024 à 17 heures au 29, Rue Ahmed Rami, 1002 Tunis Belvédère (par l’Avenue Alain Savary, rue en face du Tennis Club de Tunis où se trouve le siège d’Amideast).

Cette journée est é halement organisée en signe de solidarité avec l’ancienne présidente de l’ATFD, Me Bochra Belhaj Hmida, qui vit l’exil forcé depuis un an et demi.

Le nouveau centre porte de nom de Safia Farhat (1924-2004), une pionnière des arts plastiques en Tunisie, à la fois dessinatrice, peintre, céramiste, tapissière et décoratrice. Un musée et un centre culturel porte son nom à Radès, au sud de Tunis.

I. B.