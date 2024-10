L’universitaire et militante Monia Ben Jémia élue présidente du réseau EuroMed Droits

L’universitaire et militante féministe tunisienne Monia Ben Jémia vient d’être élue président d’EuroMed Droits, lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à Rome du 12 au 14 octobre 2024.

Plusieurs associations et organisations ont félicité Monia Ben Jemia, professeure de droit et ancienne présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), pour sa nomination à la tête de l’EuroMed Droits, estimant que la militante est une figure emblématique des droits humains et du féminisme en Tunisie.

« Elle a dédié sa vie à la défense des droits humains et à la lutte pour l’égalité des genres, un engagement qu’elle poursuit aujourd’hui à travers ses nouvelles fonctions…. Son élection marque une étape clé pour le renforcement des droits humains et la promotion des libertés fondamentales dans la région », a notamment commenté le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT)

Aswat Nissa considère pour sa part que l’élection de Monia Ben Jémia à la tête d’EuroMed Droits représente une véritable fierté pour les féministes tunisiennes : « Ce couronnement est également considéré comme une étape importante vers l’autonomisation des femmes aux postes de décision aux niveaux régional et international et l’importance de poursuivre la lutte pour parvenir à l’égalité et à la justice dans tous les domaines », a commenté l’Association ce mercredi 16 octobre 2024, en félicitant la militante.

Notons que L’AG d’EuroMed Droits, l’un des réseaux d’organisations de défense des droits de l’homme les plus importants et les plus actifs de la région euro-méditerranéenne, a également élu un nouveau Comité exécutif composé de :

Marie Christine Vergiat, Ligue des Droits De L’homme (LDH), France

Hamdi Shaqqura, Al Mezan Center for Human Rights, Palestine

Khadija Ainani, Association Marocaine des Droits Humains, Maroc

Theodora Christou, Bar Human Rights Committee of England and Wales, Royaume-Uni

Dilyana Giteva, Center for Legal Aid / Voice in Bulgarie

Mazen Darwish, Centre Syrien de Médias et de La Liberté d’expression (SCM), Syrie

Tony Daly, 80:20 Educating and Acting for a Better World, Irlande

Spyros-Vlad Oikonomoua, Greek Council for Refugees, Grèce

Moataz El Fegiery, Egyptian Human Rights Forum, Égypte

Rümeysa Deniz Kaya , İnsann Haklari Dernegi (Human Rights Association), Turquie

Gianluca Mengozzi , Italian Council for Refugees (CIR), Italie

