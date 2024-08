Présidentielle-Tunisie : Ayachi Zammel dépose son dossier de candidature

Ayachi Zammel, ancien député et secrétaire général du parti Azimoun, a déposé son dossier de candidature à la présidentielle du 6 octobre 2024 auprès de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

Après avoir déposé son dossier, ce lundi 5 août 2024, Ayachi Zammel a appelé, dans une déclaration aux médias, à garantir toutes les conditions de transparence et d’intégrité pour assurer la réussite de ce rendez-vous électoral.

Il a par ailleurs affirmé que son dossier a rempli toutes les conditions de la loi électorale, en précisant avoir recueilli plus de 10.000 parrainages dans plus de 10 circonscriptions électorales, avec plus de 500 parrainages par circonscription.

Ayachi Zammel est ainsi le 6e candidat à avoir déposé sa candidature auprès de l’Isie, sachant que l’instance électorale devra examiner les candidatures dans un délai ne dépassant pas le 10 août .

