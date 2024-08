Sihem Boughdiri fait les yeux doux aux compétences tunisiennes à l’étranger

On ne cesse de souligner le rôle important que jouent les compétences tunisiennes à l’étranger dont l’apport financier permet de maintenir les réserves en devises à un niveau viable, de drainer des investissements au pays et d’impulser la croissance, qui stagne dangereusement depuis 2011.

La ministre des Finances Sihem Boughdiri, qui parlait aujourd’hui, mardi 6 août 2024, à l’ouverture du Forum national des compétences tunisiennes à l’étranger, à l’Académie diplomatique à Tunis, a indiqué que des législations ont été promulguées à l’intention des expatriés en général et des compétences en particulier avec notamment des facilités fiscales et douanières lors de l’acquisition d’équipements et de technologies destinés à impulser l’investissement.

S’adressant à ces Tunisiens qui font carrière à l’étranger grâce à leur compétence, Boughdiri leur a lancé : «Nous espérons voir le volume de vos transferts d’argent au pays augmenter encore, se transformer en obligations financières et contribuer ainsi à la hausse des réserves en devises et à la réduction de l’endettement extérieur».

I. B.