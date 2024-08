HDF Energy : 3 milliards d’euros dans un projet d’hydrogène vert en Tunisie

La Tunisie a passé un accord avec le groupe français HDF Energy pour la production d’hydrogène vert. Une grande partie de la production projetée sera destinée à l’exportation vers l’Europe. (Illustration : Siège de HDF à Blanquefort, Gironde, France).

La société française HDF Energy (Hydrogène de France) a signé un protocole d’accord avec la ministre tunisienne de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, préparatoire au lancement d’un projet de production d’hydrogène vert à grande échelle dans ce pays d’Afrique du Nord. C’est ce que l’on lit dans un communiqué de l’entreprise publié le 1er août 2024.

Estimant un investissement total de 3 milliards d’euros, HDF Energy prévoit de développer une usine avec 1 gigawatt d’énergie éolienne, 500 mégawatts d’énergie photovoltaïque et 800 mégawatts d’électrolyse, capable de produire 65 000 tonnes d’hydrogène vert par an.

Impact positif sur l’économie tunisienne

Une grande partie de la production sera destinée à l’exportation vers l’Europe via le futur gazoduc d’hydrogène SoutH2 Corridor, qui reliera l’Afrique du Nord à l’Allemagne en passant par l’Italie et l’Autriche, dans la construction duquel l’opérateur italien de transport d’énergie SNAM est directement impliqué.

«Le projet impliquera directement les investisseurs et les communautés locales, générant un impact positif sur l’économie tunisienne», souligne HDF Energy.

Le mémorandum, l’un des six récemment signés par la Tunisie avec des entreprises étrangères, dans le domaine de l’hydrogène, a été signé le 29 juillet par la ministre Fatma Thabet Chiboub et le vice-président Emea de HDF Energy, Gilles Bouder, en présence de différents représentants de les institutions tunisiennes.

«Avec la signature de ces 6 accords, la Tunisie ambitionne de mettre en œuvre sa stratégie sur l’hydrogène vert et ses dérivés, en attirant les investissements et en exploitant ses ressources naturelles ainsi que les infrastructures énergétiques et industrielles déjà présentes», a expliqué Chiboub.

Outre HD Energy, la Tunisie a signé 5 autres accords avec les entreprises et les consortiums suivants : Deme Hyport Energy, ABO Energy, Amarenco/H2 Global Energy, Savannah Energy et Tunur/Aker Horizons/Verbund.

Développer un véritable projet tunisien

La Tunisie ambitionne de produire 8,3 millions de tonnes d’hydrogène et dérivés par an d’ici 2050, dont 2,3 millions pour le marché local et 6 millions pour l’export, avec des investissements globaux estimés de l’ordre de 120 milliards d’euros.

«La signature de ce protocole consolide la position de HDF comme l’un des leaders mondiaux de la chaîne d’approvisionnement en hydrogène vert», a pour sa part déclaré Bouder. «Nous sommes honorés de la reconnaissance reçue du ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie. Notre intention n’est pas de créer un simple projet en Tunisie, mais de développer un véritable projet tunisien, valorisant les compétences et les expériences locales», a-t-il ajouté.

Traduit de l’anglais.

Source : Agenzia Nuova.