L’or olympique pour Imane Khelif : « Notre légende vivante », commente le Comité algérien

La boxeuse algérienne Imane Khelif a remporte, dans la soirée de ce vendredi 9 août 2024, la finale contre la Chinoise Yang Liu s’offrant ainsi une médaille d’or, la deuxième pour l’Algérie aux Jeux olympiques de Paris.

Cette victoire est aussi une belle revanche pour Imane Khelif, qui depuis des jours fait face à de vives critiques voire des moqueries et un véritable harcèlement après sa victoire contre son adversaire, l’Italienne Angela Carini qui a abandonné au bout de quelques secondes de match en criant à l’injustice, et se permettant de dire que l’Algérienne ne devrait pas combattre chez les femmes… Elle s’excusera le lendemain mais la polémique enfle sur internet.

Un débat sur l’hyperandrogénie de la boxeuse algérienne voit le jour, certains ont même indécemment affirmé que Imane Khelif serait un homme et l’ont attaquée de toutes parts… Mais ce soir Imane Khelif déterminée plus que jamais a brillé sur le ring et a décroché l’or olympique à Paris; une belle revanche pour cette jeune femme de 25 ans.

Le comité olympique algérien commentera fièrement ce soir : « C’est une médaille qui brille parmi les plus belles de l’histoire de l’Algérie, remportée par Imane Khelif (66 kg ) dans un combat difficile. Elle est notre légende vivante, première boxeuse algérienne à participer aux Jeux Olympiques et la première à remporter une médaille ».

Y. N.