Décès de Sami Mekki, le Pdg de la Poste Tunisienne  

Le ministère des Technologies de la communication a annoncé le décès, ce samedi 10 août 2024, de Sami Mekki, le Pdg en exercice de la Poste Tunisienne.

Sami Mekki est diplômé en sciences économiques et ancien élève de l’Ecole nationale d’administration (Ena) de Tunis et de l’Ecole nationale des impôts (Eni) de France. Il a travaillé pendant 20 ans au ministère des Finances et a contribué aux réformes touchant les finances locales. Il était aussi parmi les rédacteurs du code de la fiscalité locale de la Tunisie.

Au cours de sa carrière, le défunt a capitalisé une forte expérience riche de plusieurs missions dans le domaine de l’optimisation et la mobilisation des ressources fiscales locales.

En avril 2014, il a été nommé directeur général de la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, institution financière spécialisée dans le financement des investissements des villes tunisiennes.

Auteur de nombreux articles sur les finances locales, il était aussi enseignant dans les universités tunisiennes.

Il a été nommé à la tête de la Poste Tunisienne en août 2020, succédant à Jaouhar Ferjaoui, limogé quelques jours auparavant.

I. B.