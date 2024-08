Tunisie : baisse des températures et temps variable jeudi et vendredi

À l’approche du week-end, et après deux journées de fortes chaleurs, au cours desquelles les climatiseurs ont fonctionné à flux tendu, la Tunisie s’apprête à vivre deux jours de météo variée, marqués par une légère baisse des températures et quelques phénomènes météorologiques intéressants, selon les prévisions pour les 15 et 16 août 2024.

Dans le Nord-Est, le jeudi sera ensoleillé avec quelques nuages épars, apportant des températures agréables oscillant entre 28 et 32°C. Cette tendance se poursuivra le vendredi, avec un ciel toujours majoritairement dégagé mais une légère augmentation des nuages en fin de journée, sans grands changements de température.

Pour le Nord-Ouest, les conditions seront également ensoleillées jeudi, avec des températures comprises entre 25 et 30°C. On pourrait observer quelques brises rafraîchissantes, apportant un soulagement aux journées chaudes. Le vendredi, les températures connaîtront une légère baisse, accompagnée d’une présence accrue de nuages.

Le Centre-Est vivra un jeudi particulièrement chaud, avec des températures atteignant 30 à 34°C sous un ciel clair. Les températures resteront élevées le vendredi, bien que quelques nuages puissent faire leur apparition, modérant légèrement l’intensité de la chaleur.

Dans le Centre-Ouest, les températures jeudi seront élevées, autour de 32 à 36°C, sous des conditions généralement chaudes. Le vendredi, les températures resteront stables, mais les vents de sable pourraient se manifester, ajoutant une dimension de chaleur et d’inconfort à la journée.

T. K.