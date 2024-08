La réalité alarmante des déchets plastiques en Tunisie

Une étude récente menée grâce au satellite d’observation Sentinel-2 du programme européen Copernicus a révélé la présence de plus de 14 000 bandes de déchets plastiques flottant dans la mer Méditerranée. Ces amas, d’une longueur moyenne d’un kilomètre, ont été détectés après six ans d’observation du rayonnement infrarouge émis spécifiquement par les détritus plastiques. Parmi les zones les plus touchées figure le golfe de Gabès, au large des côtes sud-est de la Tunisie.

Tarek Kaouache

En Tunisie, la situation est préoccupante, particulièrement dans le Golfe de Gabès, où une forte concentration de ces amas de plastique a été observée. Cette région, déjà fragile sur le plan écologique, subit de plein fouet les conséquences des courants convergents qui favorisent l’accumulation des déchets. La proximité des côtes joue un rôle crucial, puisque la densité maximale de ces andains de plastique est observée à environ 10 km des rivages, avant que les courants marins ne les dispersent plus loin en mer.

Les déchets plastiques qui s’accumulent dans les eaux tunisiennes proviennent majoritairement des côtes voisines, accentués par les précipitations et le ruissellement des fleuves et rivières. Les conditions météorologiques, telles que le mistral et d’autres vents dominants, influencent également la distribution de ces amas. En hiver, on observe une régression des andains (ou herbes fauchées), qui peuvent même disparaître sous l’effet des vents forts dans certains endroits.

Appel à l’action

Cette première cartographie satellite des déchets plastiques en Méditerranée constitue un outil précieux pour la Tunisie. Elle permet non seulement de comprendre la dynamique des courants marins qui transportent ces déchets, mais aussi de cibler les zones où l’action est nécessaire. Pour un pays comme le nôtre, qui dépend fortement de la mer Méditerranée pour le tourisme et la pêche, il est impératif de prendre des mesures pour mieux gérer la pollution plastique.

Les résultats de cette étude ouvrent la voie à des interventions plus précises et efficaces, que ce soit pour la gestion des déchets, la protection de la biodiversité marine ou la sécurité maritime. En effet, des mesures plus détaillées pourraient à terme localiser des naufrages, identifier des pollutions par hydrocarbures et même contribuer aux opérations de sauvetage en mer.

Le golfe de Gabès, en tant que zone particulièrement affectée par les déchets plastiques, représente un enjeu crucial pour la Tunisie. Il est essentiel que les autorités et les acteurs locaux s’emparent de ces données pour développer des stratégies de gestion durable des déchets et de protection des écosystèmes marins. La préservation de la Méditerranée ne peut être assurée sans une action collective et coordonnée, à l’échelle nationale et régionale.