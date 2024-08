Les médaillés tunisiens au JO Paris 2024 honorés par le chef de l’Etat

Les médaillés tunisiens aux derniers Jeux Olympiques de Paris, Firas Katoussi (or au taekwondo, -80 k), Fares Ferjani (argent au sabre) et Mohamed Khalil Jendoubi (bronze au taekwondo, -58 kg), se sont vu décerner l’Ordre national du mérite sportif des mains du président de la république, Kaïs Saïed.

Cela s’est passé vendredi 16 août 2024, au Palais de Carthage. Au cours de la cérémonie, Saïed a loué les excellentes performances des trois athlètes, et les a exhortés à déployer plus d’efforts pour que le drapeau national soit hissé haut dans les joutes internationales, soulignant que malgré les ressources et les moyens limités, la volonté de briller et d’obtenir les premières places est venue à bout de tous les obstacles, selon le communiqué rendu public sur la page officielle Facebook de la présidence de la république.

Saïed a également appelé tous les sportifs à adopter une culture de victoire, car l’ère de «la participation pour la participation» est révolue et quiconque prend part à une compétition sportive doit réussir.