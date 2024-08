Bilan de la Tunisie au JO de Paris 2024 : le sourire de Firas Katoussi  

Des Jeux Olympiques de Paris qui ont pris fin en apothéose hier soir, dimanche 11 août 2024, au Parc des Princes, les Tunisiens garderont surtout le souvenir du sourire éclatant de Firas Katoussi qui a remporté l’unique médaille d’or de notre pays dans cette joute sportive internationale.

Le champion de taekwondo a fait oublier par sa prouesse sportive l’absence regrettable du nageur Ayoub Hafnaoui, qui devait porter les espoirs de médaille d’or de la Tunisie, mais qui a fait faux pas aux siens par son manque de discipline sportive. C’est ainsi que se forgent les destins exceptionnels des hommes de bonne volonté et que les éphémères notoriétés passent à l’oubli.

Au final, avec trois médailles (1 or, 1 argent et 1 bronze), la Tunisie clôture sa participation aux JO de Paris-2024 à la 52e place «avec le même nombre de médailles que l’Argentine et l’Egypte», note l’agence officielle Tap. Maigre consolation tout de même pour un pays qui a engagé 26 athlètes dans 13 disciplines, et qui aurait sans doute dû faire beaucoup mieux s’il avait accordé plus d’intérêt et de moyens à ses athlètes de haut niveau qui ont toujours su réussir dans les compétitions internationales, notamment dans des disciplines comme l’athlétisme, le judo, la boxe, la natation et l’escrime.

Les deux autres médaillés à Paris sont Farès Ferjani, médaille d’argent au sabre et Khalil Jendoubi, médaille de bronze au taekwondo.

Sur l’ensemble de ses 16 participations aux JO (de Rome 1960 à Paris-2024), la Tunisie totalise 18 médailles (6 en or, 4 en argent et 8 en bronze) remportées dans six disciplines : l’athlétisme avec 5 médailles (2 or, 2 argent et 1 bronze), la natation avec 4 (3 or et 1 bronze), le taekwondo avec 4 (1 or, 2 argent et 1 bronze), l’escrime avec 3 (1 argent et 2 bronze), la boxe (2 bronze) et la lutte (1 bronze). Les 3 premières places au tableau des médailles sont revenues aux Etats-Unis avec un total de 126 médailles (40 or, 44 argent et 42 bronze), à la Chine (40 or, 27 argent et 24 bronze) et le Japon (20 or, 12 argent et 13 bronze). Quant à la France, pays organisateur, elle s’est classée 5e avec 16 or, 26 argent et 22 bronze.

