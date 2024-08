L’Otic lance une campagne en faveur des produits tunisiens

L’Organisation tunisienne d’information du consommateur (Otic) vient de lancer une nouvelle campagne pour inciter les consommateurs tunisiens à acheter tunisien.

La campagne intitulée «Si tu aimes la Tunisie, consomme le produit tunisien» a été lancée au cours de la semaine écoulée, en pleine saison des soldes d’été, et vise à soutenir la production industrielle nationale notamment dans le secteur du textile et de l’habillement. Il s’agit, surtout, de proposer des produits tunisiens à des prix étudiés qui préservent le pouvoir d’achat des citoyens mis à mal par une inflation persistante et une hausse continue des prix.

Les produits tunisiens font face à une rude concurrence des produits étrangers qui ont conquis le marché local et qui, en pareille période des soldes, accaparent 80% des achats, alors qu’ils sont souvent chers et de mauvaise qualité, tout en étant surtout importés illégalement via les réseaux de contrebande et le marché parallèle inondant toutes les régions du pays.

L’Otic se donne pour mission, à travers ce genre de campagne, de corriger certains préjugés ayant la vie dure, comme celui selon lequel les produits tunisiens sont de moindre qualité que ceux importés alors qu’ils sont généralement soumis à des contrôles stricts de la part des instances concernées et donc répondant aux normes internationales de qualité et de sécurité, sachant que nombre de ces produits sont fabriqués par des usines à vocation exportatrice et qui produisent pour le compte de grandes marques européennes.

La campagne de l’Otic se poursuivra, dans un premier temps, jusqu’au début du mois d’octobre et sera couronnée par l’organisation d’un salon du made in Tunisia, les 1er, 2 et 3 octobre, qui rassemblera toutes les structures impliquées, qu’il s’agisse d’entreprises privées, de sociétés opérant sous le label de l’économie sociale et solidaire ou de sociétés communautaires qui jouent un rôle important dans la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et l’amélioration de la qualité des produits locaux, a déclaré Lotfi Riahi, président de l’Otic, cité par l’agence Tap.

Dans un second temps, la campagne se déploiera dans la plupart des gouvernorats du pays dans une volonté de rapprocher davantage les produits tunisiens des consommateurs locaux partout où ils se trouvent, le but étant de renverser, à terme, l’équation au profit du made in Tunisia.

I. B.