Tunisie : l’inflation se stabilise à 6,7%

Le taux d’inflation en Tunisie est resté stable à 6,7%, en octobre 2024, a annoncé l’Institut National de la Statistique (INS), mardi 5 novembre 2024.

Cette relative stabilité, l’INS l’explique d’une part, par l’accélération du rythme d’augmentation des prix du groupe restaurants, cafés et hôtels en glissement annuel (11,1% en octobre 2024, contre 8,8% en septembre) et des prix des produits alimentaires (9,3% en octobre contre 9,2% en septembre), et d’autre part par le ralentissement du rythme d’augmentation des prix de l’habillement et chaussures (9,5% en octobre contre 9,7% en septembre).

En fait, les prix des produits alimentaires ont augmenté, en glissement annuel, de 9,3%, en raison de l’augmentation des prix des viandes ovines de 21,4%, des fruits secs de 15,2%, des volailles de 14,1%, des poissons frais de 13,9%, des légumes de 13,1%, des viandes bovines de 11% et des fruits 6,8%. En revanche, ceux des œufs ont diminué de 5,7%.

Pour ce qui est des prix des produits manufacturés, ils ont augmenté de 6%, sur un an, suite à la hausse des prix des produits de l’habillement et chaussures de 9,5% et des produits d’entretien courant du foyer de 8,1%.

Pour les services, l’augmentation des prix est de 5,4% sur un an. Elle est principalement due à la hausse des prix du groupe restaurant, cafés et hôtels de 11,1%.

En ce qui concerne le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie), il a augmenté, en octobre 2024, à 6,3% contre 6,2% le mois précédent.

Les prix des produits libres (non encadrés) ont évolué de 7,7% sur un an, tandis que les prix des produits encadrés sont accrus, quant à eux, de 3,5%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 10,3% contre 2,4% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Les prix à la consommation + 0,8% sur un mois

Au mois d’octobre 2024, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% par rapport au mois de septembre 2024, suite à la hausse des prix du groupe habillement et chaussures de 6,2%, des prix du groupe restaurants, cafés et hôtels de 2,5% et des prix des produits alimentaires de 0,2%.

Il convient de noter que la hausse des prix des produits alimentaires (+ 0,2%), sur un mois est due à l’accroissement des prix des volailles de 1,1%, des œufs de 1,1%, des légumes frais de 1%, des fruits frais de 0,5% et des poissons frais de 0,5%. En revanche, les prix des huiles alimentaires ont diminué de 2,1%.

Quant à l’augmentation des prix du groupe restaurants, cafés et hôtels (+2,5%), elle est attribuée à la hausse des prix de service restaurants et cafés de 3,2%.

S’agissant de la hausse des prix des produits du groupe habillement et chaussures (+6,2%), elle est expliquée par la fin des soldes d’été. Ainsi les prix des articles d’habillement ont augmenté de 6,1%, ceux des chaussures de 7,3%, ceux des tissus de 1% et ceux des accessoires divers de 2%.