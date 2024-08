Présidentielle : Rejet de tous les recours en première instance (TA)

Après examen en première instance, le Tribunal administratif (TA) a rejeté, tous les recours déposés contre la liste préliminaire des candidats à la présidentielle du 6 octobre 2024.

Ce lundi 19 août 2024, les recours déposés par Imed Daimi et Bechir Aouani ont été rejetés, tout comme les 5 autres déposés par des candidats à la présidentielle contre la liste émise par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), indique le TA, qui a précisé avoir achevé la première phase des litiges électoraux et notifié les parties concernées.

Le TA se prépare au lancement de la deuxième phase de la procédure devant l’assemblée générale judiciaire, chargée de statuer en appel sur ces recours, indique le porte-parole du tribunal, Fayçal Bouguerra.

Ce dernier a précisé que l’examen des recours en appel a commencé ce jour pour Néji Jalloul et Abdellatif Mekki. L’examen en appel pour Abir Moussi et Mondher Zenaidi est prévu pour mardi, et pour Imed Daïmi et Béchir Aouani celuic- est prévu mercredi.

Notons que la liste finale des candidats à la présidentielle du 6 octobre sera annoncée après la clôture des recours, et ce, au plus tard le 3 septembre.

