Prêt italien de 50 M€ à la Tunisie pour financer son budget de l’État 2024

La Tunisie a bouclé les démarches nécessaires pour obtenir un prêt de 50 millions d’euros (M€) du gouvernement italien, soit environ 170 millions de dinars tunisiens (MDT) pour financer le budget de l’État 2024.

C’est ce qu’a indiqué l’agence de presse Tap, précisant que l’accord, signé le 17 avril 2024, a été publié comme décret présidentiel n° 455 au Journal officiel de la République tunisienne (Jort) n° 100 de 2024.

La Tunisie prévoit de mobiliser des fonds auprès de diverses sources pour financer le budget de l’État 2024, dont 38 millions de dollars du Fonds monétaire arabe et 400 millions de dollars de la Banque africaine de développement (BAD).

Dans le cadre de la coopération bilatérale, la Tunisie s’efforce également d’obtenir 300 millions de dollars de l’Algérie et 500 millions de dollars de l’Arabie saoudite.

Le 4 mars, l’Union européenne (UE) a annoncé l’allocation de 150 millions d’euros d’appui budgétaire, soit l’équivalent d’environ 506 millions de dinars. Cette contribution prendra la forme d’un transfert financier direct de l’UE vers le Trésor tunisien sous forme de don.

Sur le plan intérieur, le gouvernement de Tunis a réussi à mobiliser des ressources en devises sur le marché local. Un accord avec plusieurs banques a permis de lever 156 millions d’euros et 16 millions de dollars pour financer le budget de l’État 2024, en hausse continue depuis 2011, et qui est en grande partie financé par recettes fiscales et des emprunts extérieurs et intérieurs, alors que la croissance économique reste atone (0,4% en 2023 et 0,2% au 1er trimestre 2024).

I. B.