Tunisie – Italie : un partenariat stratégique en plein essor

La Tunisie et l’Italie jouent un rôle stratégique dans l’intégration des énergies renouvelables et dans l’achèvement de la connexion des réseaux électriques d’Afrique du Nord à ceux de l’Union européenne.

L’Italie reste l’un des partenaires économiques les plus importants de la Tunisie, a déclaré la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Fatma Thabet Chiboub, lors de la 39e réunion de la Chambre italo-tunisienne de l’industrie et du commerce, le 24 juin 2024, à laquelle était également présent l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alexandre Prunas.

Reconnaissant la force des relations bilatérales entre les deux pays à tous les niveaux, Chiboub a réitéré l’objectif de donner une impulsion supplémentaire au partenariat, notamment avec des projets communs dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, le textile et l’ingénierie mécanique.

Selon un communiqué du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Chiboub a souligné l’importance des entreprises italiennes en Tunisie, «qui ont vu leur nombre doubler ces dernières années», avec la création de plus de 56 000 emplois.

La ministre tunisienne a également souligné la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des projets prévus, tels que l’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, Elmed, qui jouera un «rôle stratégique» dans l’intégration des énergies renouvelables et dans l’achèvement des infrastructures d’approvisionnement en électricité et connecter les réseaux électriques européens à ceux d’Afrique du Nord.

La ligne électrique s’étendra en effet entre la centrale électrique de Partanna, en Sicile, et celle de Mlaabi, sur la péninsule du Cap Bon, sur une longueur totale d’environ 220 kilomètres (dont environ 200 en câble sous-marin), avec une de 600 mégawatts et une profondeur maximale d’environ 800 mètres, atteinte le long du canal sicilien.

Le coût du projet est d’environ un milliard d’euros, avec une allocation de 307 millions d’euros de l’Union européenne (UE) dans le cadre du programme Connecting Europe Facility.

Concernant la stratégie nationale de l’énergie, lors de la réunion de la Chambre italo-tunisienne de commerce et d’industrie, Chiboub a examiné les principales orientations à prendre, notamment l’engagement en faveur de la transition énergétique et des programmes de réduction des émissions de carbone.

Rappelons que le 17 avril dernier, en marge de la rencontre entre le président tunisien Kaïs Saïed et la première ministre Giorgia Meloni, le vice-ministre des Affaires étrangères, Edmondo Cirielli, a signé l’Accord de soutien au budget général de l’État tunisien, qui accorde un prêt de 50 millions d’euros à la Tunisie axé sur la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Dans le cadre des initiatives décidées par la Commission mixte de coopération au développement, il a également été signé par le directeur des affaires européennes et internationales de Cassa Depositi e Prestiti et président de Simest, Pasquale Salzano, un accord financier relatif à une ligne de crédit en faveur de les petites et moyennes entreprises tunisiennes pour lesquelles un prêt de 55 millions d’euros est attendu, également en vue de promouvoir l’emploi et d’intervenir sur les causes de la migration économique dans le cadre du Plan Mattei.

L’Italie s’est confirmée comme le premier fournisseur de la Tunisie également sur la période janvier-mai 2024, consolidant un record qui dure depuis plusieurs années. Les exportations de «Made in Italy» dans notre pays se sont élevées à 3,962 milliards de dinars (correspondant à environ 1,182 milliards d’euros) au cours des cinq premiers mois de l’année en cours, en baisse de 10,1% par rapport à la même période de l’année précédente mais toujours en avance sur les autres pays.

Les importations italiennes en provenance de Tunisie se sont élevées à 5 060 milliards de dinars tunisiens (environ 1 510 milliards d’euros), soit une augmentation de 12% par rapport à la même période de l’année dernière. Le solde de la balance commerciale est de 1 098 milliards de dinars tunisiens (correspondant à 328 millions d’euros) en faveur de la Tunisie.

Parmi les principaux produits exportés par l’Italie vers la Tunisie figurent les matières premières énergétiques (pétrole raffiné), les métaux, les tissus, le cuir et les peaux, les équipements électriques, les produits en plastique, les moteurs, les générateurs et transformateurs, les produits chimiques et pharmaceutiques, les installations et machines.

Les principaux produits importés par l’Italie comprennent des articles d’habillement et de chaussures, des pièces et accessoires pour véhicules, des huiles et graisses, des moteurs, des générateurs et des transformateurs, des articles en plastique, des produits chimiques et des engrais, des produits sidérurgiques et du pétrole brut.

Traduit de l’anglais.

Source : Agenzia Nova.