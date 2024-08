La famille du handball tunisien vient de perdre l’une de ses figures historiques en la personne d’Abdelhamid Kilani Talmoudi décédée ce vendredi 23 août 2024.

L’ancien joueur de l’Espérance sportive de Tunis et de la sélection de Tunisie de handball avait aussi occupé pendant plusieurs années des responsabilités administratives et sportives au sein de l’Espérance et de la Fédération tunisienne de handball (FTH), dont il était le secrétaire général jusqu’à sa mort aujourd’hui à l’aube.

I. B.