Des Tunisiens arrêtés au Laos pour fraude en ligne

Des Tunisiens figurent parmi les 771 personnes qui ont été arrêtées le 12 août courant au Laos, lorsque les autorités ont affirmé avoir démantelé un réseau international de cyber-arnaque (ou fraude en ligne) et de traite d’êtres humains à grande échelle.

Selon le Laotian Times, ce coup de filet sécuritaire fait partie d’un effort plus vaste visant à éradiquer la criminalité transnationale au sein de la zone économique spéciale (ZES) du Triangle d’or, située dans la province de Bokeo au Laos. Cette zone située à la frontière avec le Myanmar et la Thaïlande abrite un certain nombre de casinos et d’hôtels appartenant à des Chinois. Elle est devenue une plaque tournante présumée d’activités illégales ces dernières années.

Parmi les personnes arrêtées figuraient 489 hommes et 282 femmes de 15 nationalités différentes. Les personnes arrêtées venaient pour la plupart du Laos, du Myanmar et de Chine, mais également du Burundi, de Colombie, d’Éthiopie, de Géorgie, d’Inde, d’Indonésie, du Mozambique, de Tunisie, des Philippines, d’Ouganda et du Vietnam.

La vaste ZES a connu une augmentation rapide des activités illicites depuis sa création en 2007, notamment le trafic de drogue, les jeux de hasard et les activités criminelles associées, a écrit Crisis Group dans un rapport l’année dernière.

D’après The Hindu.