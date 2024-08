Au 2e jour des Jeux aquatiques du Caire, la Tunisie compte 19 médailles

La Fédération tunisienne de natation a annoncé qu’au 2e jour des Jeux aquatiques du Caire, les jeunes nageurs tunisiens ont décroché au total 19 médailles, dont 7 en or, 8 en argent et 4 en bronze.

Avec ces 19 médailles, dont 9 décrochées lors de cette deuxième journée, la Tunisie se trouve à ce jour à la 2e place du podium, indique la Fédération, en précisant que le programme des jeux aquatiques est constitué de 48 épreuves individuelles et 15 épreuves de relais réparties sur 3 catégories d’âges 13/14 , 15/16 et 17/18 ans .

Lundi 26 août 2024, chez les 15/16 filles Héla Zarrouk a ouvert le bal en se distinguant sur les 200 m papillon et a remporté la première médaille d’or de la journée.

Aïcha Ben Miled s’est quant à elle classée 2 ème avec 2:27.07 offrant à la Tunisie une médaille d’argent et le premier doublé, ajoute la même source en indiquant que Alaa Ben Miled s’est classée 2e sur 50 m dos avec le temps de 0:31.97 (record arabe), remportant ainsi l’argent.

« Les équipes féminines de relais 15/16 et 17/18 du 4 × 100 NL ont respectivement obtenu la 3e et 2e place : Du bronze pour Aïcha Ben Miled , Alaa Ben Miled , Yasmine Jamal et Amani Souidi. De l’argent pour Jamila Boulakbeche, Azza Hadj Brik, Salima Hmaied et Emna Ben Hassouna », s’est encore réjouit la Fédération tunisienne de natation.

Y. N.