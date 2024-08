Trois Tunisiens qui font l’actualité

Avec l’avènement de nouvelles disciplines phares, la fin des Jeux olympiques et le retour des compétitions majeures de football, il va sans dire que le programme fut et sera animé ! Un bonheur pour les sportifs, athlètes et tous ceux qui touchent de près ou de loin à ces disciplines enivrantes.

C’est également une chance pour le peuple tunisien qui peut continuer à soutenir ses grands champions. Plusieurs d’entre-eux ont d’ailleurs marqué l’actualité récente ou s’apprêtent à le faire : nous vous relatons les exploits de trois personnalités tunisiennes qui font la fierté de tout un pays grâce à leurs actions respectives.

Maher Nouira

Meilleur joueur de poker tunisien et de loin, Maher Nouira continue de marquer l’actualité dans un monde ludique en plein boom. Le poker est plus populaire que jamais et le Tunisien en est un formidable représentant. Presque sans surprise, c’est auprès de l’une des plus grandes plateformes de jeu au monde qu’il excelle : PokerStars est la référence absolue du poker de nos jours et son action est autant remarquée en ligne que sur les tournois de renom organisés dans plusieurs villes internationales.

D’abord à Prague en 2022 puis sur l’île de Chypre en 2023, c’est au sein du fameux European Poker Tour que Maher Nouira a su faire la différence ces derniers mois. Il participe à la démocratisation du poker et prouve à lui-seul, l’entrain de cette discipline sur le continent africain et plus globalement, dans le monde entier.

Sans surprise, il sera attendu au tournant par ses adversaires sur les prochaines dates de l’EPT, visées par un nombre grandissant de joueurs à travers la planète. Barcelone, Paris, Monte-Carlo ? Celui qui habite du côté de Paris aura de nouvelles occasions de faire parler son talent dans les semaines à venir.

Les sports de combat sont très populaires. Ph. Pexels.

Firas Katoussi

Les sports de combat marquent une très grande tradition olympique pour la Tunisie. C’est naturellement le cas du taekwondo qui n’avait cependant, jamais ramené l’or au pays ! Dette effacée grâce à Firas Katoussi qui a tout simplement excellé tout au long de sa journée olympique le 9 août 2024.

Tombeur de l’Iranien Mehran Barkhordari en finale (2-0), Katoussi a survolé l’ensemble de ses combats. C’est simple, le combattant de 28 ans n’a pas perdu la moindre manche tout au long de la journée. Une épopée de maître qui l’a mené, à Paris, tout en haut de l’Olympe. Pourvoyeur d’émotions et d’inspiration pour l’ensemble de son pays, Katoussi a été honoré par le grade de Grand officier de l’ordre national du Mérite lors de son retour en Tunisie, le 16 août dernier.

À noter qu’avec Farès Ferjani (l’escrimeur) médaillé d’argent en sabre et Mohamed Khalil Jendoubi, lui-même combattant de taekwondo qui a décroché une médaille de bronze à Paris après l’argent de Tokyo, le contingent tunisien a désormais atteint la barre des 18 médailles lors des Jeux olympiques d’été, dont six en or.

Ellyes Skhiri

La Bundesliga n’a pas toujours été le championnat le plus scruté par les fans tunisiens de football mais cette ligue allemande n’en reste pas moins une compétition de premier plan en Europe. Ce n’est pas Ellyes Skhiri qui vous dira le contraire, fort d’une carrière remarquable depuis cinq du côté de Cologne, puis de Francfort depuis maintenant une saison.

Le sport roi en Tunisie. Ph Pexels.

Pièce maîtresse du jeu de l’Eintracht, le milieu défensif est sans le moindre doute le meilleur joueur tunisien du moment avec un rôle tout aussi important au sein des Aigles de Carthage lorsqu’il prend part aux rencontres internationales. Une fois de plus présent en Ligue Europa cette saison, le club allemand intervient sur la scène continentale avec des ambitions importantes et nul doute qu’il comptera sur un grand Skhiri tout au long de la saison pour imiter le succès de 2022 dans cette compétition. L’ancien joueur de Montpellier est attendu au tournant et en pleine force de l’âge, il risque de continuer à faire la fierté de tout un pays.