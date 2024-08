Affaire Daboussi : la détention provisoire du Dr Nadia Hellal prolongée de 4 mois

Dr Jilani Daboussi, décédé en 2014, quelques heures après sa sortie de prison au terme de trois années d’incarcération dans des conditions sanitaires atroces, n’a pas cessé d’éclabousser ceux et celles qui auraient été associés, à un niveau ou un autre, à sa mort.

Dans le cadre de cette affaire qui n’est pas à un rebondissement près, le doyen des juges d’instruction au tribunal de première instance de Tunis a informé, mercredi 28 août 2024, Dr Nadia Hellal, médecin de la prison civile de Mornaguia au moment des faits, de sa décision de prolonger sa détention provisoire pour une durée supplémentaire de 4 mois pour les besoins de l’enquête.

Rappelons que plusieurs autres prévenus sont en détention provisoire dans le cadre de cette même affaire, à savoir un ancien procureur général à la retraite, l’ancien ministre de la Justice Noureddine Bhiri, et l’ancien président par intérim du parti Ennahdha Dr Mondher Ounissi. Quant à Abdellatif Mekki, ancien ministre de la Santé au moment des faits et candidat à la présidentielle du 6 octobre prochain, il a été entendu par la justice et maintenu en liberté.

Les prévenus ne sont pas poursuivis pour non-assistance à personne en danger, mais pour meurtre avec préméditation, considérant peut-être que le maintien de l’ancien député et maire de Tabarka en prison, dans des conditions sanitaires exécrables, était une forme de vengeance infligée à un homme qui était considéré comme une figure de l’ancien régime.

Dr Daboussi souffrait, rappelons-le, d’insuffisance rénale chronique, de diabète et d’hypertension artérielle, et était soumis à des séances de dialyse péritonéale en prison, ce qui était pour le moins contre-indiqué.

I.B.