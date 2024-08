Paris 2024 : En photos, les Tunisiens à la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques

La cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques s’est déroulée, ce mercredi 28 août 2024, à la place de la Concorde à Paris, qui accueille pour cette compétition 4400 athlètes, représentant 170 pays.

La délégation tunisienne a pris part ce soir à la cérémonie d’ouverture, avec comme portes-drapeau Marwa Brahmi (rois fois championne du monde en lancer de massue F32 et a obtenu plusieurs médailles de bronze et d’argent aux Jeux paralympiques d’été de 201.) et Farhat Chida (champion du monde en 400 m, deux fois vice-champion du monde et a à son actif de nombreuses médailles olympiques).

Notons que la Tunisie est représentée par 30 athlètes de différentes disciplines sur les 549 épreuves attendues aux Jeux Paralympiques de Paris.

Y. N.