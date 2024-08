Tunisie – Etats-Unis : Le commandant de l’Africom reçu par le ministre de la Défense  

Aussitôt investi, le nouveau ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a reçu, mercredi 28 août 2024, au siège de son département, le général américain, Michael E. Langley, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom).

La première visite à Tunis du haut responsable militaire américain dans ses nouvelles fonctions remonte au 19 octobre 2029.

De son côté, le général américain a fait part de la disposition de son pays à renforcer les relations militaires avec la Tunisie et à diversifier les domaines de coopération, rappelant au passage les liens «distingués et historiques» qui unissent la Tunisie et les États-Unis, et réaffirmant l’engagement de l’administration américaine à soutenir les efforts visant à renforcer les capacités de l’armée tunisienne.

La rencontre s’est déroulée en présence de Joe Hood l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie et des responsables militaires de haut niveau des deux pays.

La rencontre a porté sur les liens de coopération militaires entre la Tunisie et les États-Unis ainsi que les moyens de les renforcer, indique un communiqué du ministère de la Défense, ajoutant que le ministre s’est félicité du niveau distingué atteint par la coopération militaire entre les deux pays, notamment en ce qui concerne la formation, le soutien logistique, les manœuvres communes et la Commission militaire mixte tuniso-américaine.

Rappelons que la sous-secrétaire américaine à la Défense pour les Affaires africaines, Jennifer Zakriski, avait visité la Tunisie à la tête d’une délégation militaire de haut niveau, pour prendre part à la trente-sixième session de la Commission militaire mixte tuniso-américaine, qui s’est achevée le 7 février 2024 à Tunis.

