L’or pour Raoua Tlili aux Jeux paralympiques de Paris

Fidèle à sa réputation, Raoua Tlili a offert à la Tunisie, ce vendredi 30 août 2024, sa première médaille d’or aux Jeux paralympiques de Paris, après avoir occupé la première place dans la compétition de lancer du poids (F41) en réalisant un jet de 10,40 mètres.

C’est la 9e médaille de notre championne paralympique (7 en or et 2 en argent), sachant qu’elle est aussi détentrice du record du monde et paralympique de sa discipline avec un jet de 10,55 mètres.

Dans la même compétition, la para-athlète Samar Ben Kaalab a terminé à la 6e place avec un jet mesuré 8,56 mètres.

I. B.