Jeux paralympiques Paris 2024 : Walid Katila attendu, ce dimanche, sur le 100 m T34

L’athlète tunisien Walid aKtila, multi-champion du monde, multi-champion olympique et titulaire de cinq records du monde handisport participera ce dimanche 1er septembre, à l’épreuve des 100m T34 aux Jeux paralympiques de Paris 2024

À Paris, Walid Ktila participe à ses quatrièmes Jeux olympiques et ira chercher l’or sur les 100 m, ce dimanche à 10h (heure tunisienne) pour renforcer son palmarès, qui compte cinq titres paralympiques et des médailles d’argent sur 100 m, 200 m, 400 m et 800 m dans la catégorie T34.

Champion du monde du 100 m, 200 m, 400 m et 800 m, Walid Katila (39 ans) qui est principalement actif dans les épreuves de moyenne distance, est également titulaire de cinq records du monde handisport.

