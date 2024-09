Jeux paralympiques Paris 2024 : Walid Katila se qualifie pour la finale du 100m

Le champion tunisien, Walid Katila s’est qualifié, ce dimanche 1er septembre 2024, pour la finale du 100m T34 des Jeux Paralympiques de Paris 2024.

Multi-champion du monde, multi-champion olympique et titulaire de cinq records du monde handisport, Walid Katila a terminé, ce dimanche à la deuxième place de la série du 100m T34 au Stade de France, se classant derrière le Thaïlandais Chaiwat Rattana.

« Je sais que je peux mieux faire et je vais tout donner pour monter sur le podium », a-t-il notamment déclaré à l’issue de la course et de sa qualification pour la finale.

