Exposition au Musée du Bardo : «Salammbô. De Flaubert à Carthage»

Après le Musée des Beaux-Arts de Rouen en 2021 et le Mucem à Marseille en 2022, le Musée du Bardo de Tunis accueillera, du 24 septembre 2024 au 12 janvier 2025, l’exposition phare «Salammbô. De Flaubert à Carthage», dédiée au roman homonyme de l’auteur français, qui sera composée de chefs d’œuvres tunisiens et de prêts exceptionnels d’objets de collections françaises.

L’exposition est organisée par l’Institut national du patrimoine (INP) à Tunis, l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), la Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie (RMM), la Métropole Rouen Normandie et l’Institut français de Tunisie (IFT), avec le soutien du ministère de la Culture français, du ministère des Affaires culturelles, et en partenariat avec Sybel, Digit-S, l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Cette exposition réunit plus de 50 œuvres issues des collections tunisiennes et françaises, dont celles du Musée national du Bardo, du Musée de Carthage, des musées de la métropole Rouen Normandie, de la Bibliothèque patrimoniale Villon, du musée d’Orsay, de la Bibliothèque nationale de France, des musées de la ville de Marseille, ainsi que de préteurs privés, lit-on sur le site du Mucem. Elle a rencontré un grand succès au Musée des Beaux-Arts de Rouen en 2021 et au Mucem en 2022, où elle a accueilli plus de 75 000 visiteurs.

«C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar». La première phrase de ‘‘Salammbô’’, roman de Flaubert publié en 1862, a été pour des générations de lecteurs l’élément déclencheur d’une expérience unique. L’attraction fatale entre Salammbô, prêtresse de Tanit, et Mathô, chef des mercenaires révoltés, mais aussi l’opulente Carthage et ses invincibles murailles, les éléphants incendiés et les lions crucifiés; tout, dans ce roman stupéfiant, était propice à enflammer les imaginaires.

Centrant son propos sur ce chef-d’œuvre de la littérature moderne, l’exposition ‘‘Salammbô. De Flaubert à Carthage’’ nous plonge au cœur d’un tourbillon d’images et de sensations qui révèle sa portée considérable sur les arts et les représentations, mais aussi son héritage dans l’histoire de la Méditerranée. Elle offre un voyage dans l’univers fascinant de Carthage à travers les yeux de Flaubert et son roman qui transporte les lecteurs dans une aventure épique où la passion et la grandeur se mêlent au décor grandiose de l’antique Carthage.

L’exposition invite à explorer l’impact culturel et artistique de ce chef-d’œuvre littéraire, en rassemblant des trésors archéologiques et des œuvres d’art exceptionnelles provenant des plus grandes collections tunisiennes et françaises. Ne se contentant pas de revisiter le passé, elle propose une réflexion sur les préoccupations contemporaines à travers le prisme de l’œuvre flaubertienne.

L’exposition s’accompagne d’une programmation culturelle : concert, lectures musicales, ateliers créatifs, atelier d’écriture, expérience en réalité virtuelle, conférence et de rencontres professionnelles et scientifiques.