1er salon ArtiCrea : l’artisanat tunisien  à la conquête du marché mondial  

Le salon artisanal ArtiCrea, qui se tient du 9 au 15 septembre 2024, accueille plus d’une centaine d’artisans de diverses spécialités au Parc des Expositions du Kram de Tunis, qui présentent des produits originaux en phase avec les tendances du marché mondial.

Parmi les créations artisanales exposées figurent des meubles et décorations, du verre et de la céramique, des articles cadeaux et concept stores, des fournitures hôtelières, des articles pour grossistes, de la décoration d’intérieur et des fournitures d’architecture.

Le salon, dans sa première édition, est organisé par l’Office national de l’artisanat tunisien (Onat) et a été inauguré par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Sofiane Tekaya, en présence du ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, et son collègue des Technologies de la Communication, Sofiène Hemissi, ainsi que le secrétaire d’État aux Affaires étrangères.

«ArtiCrea est une opportunité pour les professionnels, dont 45 opérateurs étrangers (acheteurs et médias spécialisés dans le domaine de l’artisanat et de la décoration intérieure), de découvrir les produits artisanaux tunisiens, les emballages et les structures étatiques impliquées dans l’industrie», a déclaré le ministre du Tourisme aux journalistes, soulignant que le gouvernement œuvre à promouvoir la Tunisie en tant que destination touristique en général et le secteur artisanal en particulier. «C’est pour cette raison que diverses incitations ont été mises en place par l’Etat pour encourager les artisans tunisiens à exporter davantage et à ouvrir de nouveaux marchés internationaux», a-t-il ajouté.

Tekaya a également noté que les exportations d’artisanat tunisien ont augmenté de plus de 6%, les Etats-Unis étant la principale destination des produits artisanaux locaux.

ArtiCrea, c’est aussi une opportunité unique de découvrir des gammes de produits 100% tunisiens, de planifier des projets, de nouer des contacts stratégiques et de passer des commandes personnalisées.

Organisé avec le soutien du programme de l’Union européenne, Creative Tunisie, Tounes Whijetouna et l’Agence italienne de coopération au développement (AICS), qui vise à renforcer les chaînes de valeur tunisiennes, ArtiCrea bénéficie d’une forte visibilité nationale et internationale dans le but d’attirer les acheteurs internationaux et de promouvoir et valoriser l’artisanat tunisien.

Le programme de l’exposition comprend des conférences et des ateliers animés par des experts. L’objectif est de fournir aux artisans, professionnels et porteurs de projets du secteur de l’artisanat en Tunisie et à l’étranger des informations clés sur les problématiques actuelles du secteur.

Le secteur de l’artisanat est l’un des secteurs économiques à la croissance la plus rapide en Tunisie, comme en témoignent les revenus des exportations de produits artisanaux tunisiens qui ont atteint plus de 40 millions d’euros en 2022. Il s’agit d’un secteur important pour le pays, fournissant plus de 7 000 emplois directs et contribuant à hauteur de 4,5% du PIB, selon l’Onat.

I. B.