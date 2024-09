Tunisie : Les raisons de la hausse sans précédent des prix des fruits d’été

Les prix des fruits d’été connaissent actuellement en Tunisie une hausse sans précédent dont se plaignent les consommateurs, que la baisse de la production, estimée à seulement 6%, ne justifie guère.

Ce chiffre a été avancé par le membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) chargé de l’arboriculture, Ibrahim Trabelsi, qui intervenait dans l’émission « Ahla Sbeh » sur Mosaïque FM.

Cette baisse de la production, due à hausse des coûts et à la rareté de l’eau d’irrigation, en raison de la sécheresse observée depuis plusieurs années, ne saurait justifier à elle seule les hausses constatées des prix des légumes d’été sur le marché et qui varient entre 30 et 80%, notamment en ce qui concerne les pommes, les poires, les figues, les pêches et les prunes, selon le directeur de l’Observatoire national de l’approvisionnement et des prix Ramzi Trabelsi, qui intervenait dans la même émission.

La cause principale de ces hausses sans précédent réside essentiellement dans les marges bénéficiaires pratiquées par les intermédiaires et les distributeurs et qui atteignent le double du prix de vente à la production. Ainsi donc, les fruits vendus par l’agriculteur à 3 ou 4 dinars le kilo sont-ils vendus par les vendeurs de fruits et légumes à 7 ou 8 dinars. Ce qui requiert un renforcement du contrôle des prix talon d’Achille du circuit de distribution en Tunisie.

Seules les citrons, les pastèques et les melons n’ont pas enregistré de hausses importantes des prix.

I. B.